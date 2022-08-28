غدا.. مصر تستضيف مؤتمر وزراء التنمية المحلية الأفارقة بمشاركة 55 دولة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 28 أغسطس 2022 07:26 مساءً - تستضيف مصر غدا الإثنين مؤتمر أعمال الدورة العادية الرابعة للجنة وزراء التنمية المحلية الأفارقة المعنية بموضوعات الخدمة العامة و والحكومات المحلية و التنمية الحضرية و اللامركزية وذلك فى الفترة من 29 حتى 31 أغسطس الحالى ، بحضور وفود 55 دولة دولة أفريقية و ممثلين عن برنامجى الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" و الأغذية العالمى ، ومنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية ، و لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا .

وتبدأ الجلسة الافتتاحية الساعة ٩ صباحا ، و من المتوقع حضور رئيس الوزراء الجلسة الافتتاحية و مراسم التوقيع على اتفاقية استضافة القاهرة لقمة المدن الأفريقية 2025 .

يستهدف المؤتمر تبادل الخبرات ونقل التجارب بين دول إفريقيا ،وعرض رؤية الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة وونقل خبرات المشروع الرئاسي" حياة كريمة "