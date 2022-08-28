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غدا.. مصر تستضيف مؤتمر وزراء التنمية المحلية الأفارقة بمشاركة 55 دولة

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 28 أغسطس 2022 07:26 مساءً - تستضيف مصر غدا الإثنين مؤتمر أعمال الدورة العادية الرابعة للجنة وزراء التنمية المحلية الأفارقة المعنية بموضوعات الخدمة العامة و والحكومات المحلية و التنمية الحضرية و اللامركزية وذلك فى الفترة من 29 حتى 31 أغسطس الحالى ، بحضور وفود 55 دولة دولة أفريقية و ممثلين عن برنامجى الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" و الأغذية العالمى ، ومنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية ، و لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا .
وتبدأ الجلسة الافتتاحية الساعة ٩ صباحا ، و من المتوقع حضور رئيس الوزراء الجلسة الافتتاحية و مراسم التوقيع على اتفاقية استضافة القاهرة لقمة المدن الأفريقية 2025 .
يستهدف المؤتمر تبادل الخبرات ونقل التجارب بين دول إفريقيا ،وعرض رؤية الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة وونقل خبرات المشروع الرئاسي" حياة كريمة "

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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