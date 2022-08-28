السفير المصرى يلتقى وزيرة الزراعة والأمن الغذائى بجنوب السودان

جدة - نرمين السيد - التقى معتز مصطفى عبدالقادر سفير مصر لدى جنوب السودان، جوسفين لاجو وزيرة الزراعة والأمن الغذائى بجنوب السودان القائمة بأعمال وزير الموارد المائية والرى، وتطرق اللقاء إلى عدد من موضوعات التعاون الثنائى فى مجال الزراعة والأمن الغذائى، بجانب تبادل الرؤى حول موضوعات الموارد المائية والرى.





وأكدت الوزيرة الجنوب سودانية، خلال الاجتماع على قوة ومتانة العلاقات المصرية الجنوب سودانية على المستويين الشعبى والرسمى. واستعرض الطرفان شامل لمشروعات التعاون فى مجال الزراعة والأمن الغذائى، بجانب التأكيد على أهمية استمرار تنفيذ هذه المشروعات، خصوصا فى ضوء تطلع جنوب السودان لجذب المشروعات الزراعية المشتركة بهدف تحقيق الأمن الغذائى للبلدين. من جانبه، نقل السفير عبدالقادر، الدعوات الموجهة للوزيرة لاجو، للمشاركة فى عدد من المؤتمرات الإقليمية والإفريقية التى ستقوم مصر باستضافتها خلال الفترة المُقبلة، وهو ما أعربت الوزيرة الجنوب سودانية معه عن التطلع لتلبية هذه الدعوات.

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