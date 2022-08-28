الكهرباء: 535 مليون جنيه لتغذية مشروعات طريق مصر الإسكندرية الصحراوى

جدة - نرمين السيد - وقعت المهندسة صباح مشالى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدا مع شركة السويدى إليكتريك بقيمة إجمالية تبلغ حوالى 535 مليون جنيه، وذلك لتوفير التغذية الكهربائية للمشروعات الجديدة بطريق "مصر / الإسكندرية" الصحراوى.





وأوضحت وزارة الكهرباء - فى بيان اليوم الأحد- أن العقد يتضمن توفير التغذية الكهربية لمحطة محولات "الخمائل" جهد 220/66/22ك.ف من النوع المعزول بالغاز لتوفير التغذية الكهربائية للمشروعات الجديدة فى منطقة يسار طريق "مصر / الإسكندرية" الصحراوى بتكلفة إجمالية 535 مليون جنية ومدة تنفيذ 12 شهرا من تاريخ توقيع العقد.

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتى فى إطار الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير وتحديث الشبكة المصرية لنقل الكهرباء طبقًا لأحدث المعايير التكنولوجية مع مراعاة الدقة والجودة وسرعة التنفيذ.

وحضر توقيع العقد ممثلى الجهاز التنفيذى لمشروعات الأراضى التابع لوزارة الداخلية.​