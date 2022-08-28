جامعة حلوان الأهلية تبدأ فى استقبال الطلاب المتقدمين للالتحاق بها

جدة - نرمين السيد - أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة لمساعدة الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة 2021-2022؛ لاختيار الكلية المناسبة لهم، من خلال عرض الأقسام والتخصصات فى كل كلية، وكذا فرص العمل بعد التخرج، مع ربط كل ذلك بالتنسيق المعلن من وزارة التعليم العالى.





وبدأت جامعة حلوان الأهلية، اليوم الأحد، استقبال الطلاب المتقدمين للالتحاق بها، وذلك بمقر مجمع الفنون والثقافة بالحرم الجامعى الرئيسى فى عين حلوان، للإجابة عن استفساراتهم وتساؤلاتهم حول التقدم للجامعة، وكذلك التعرف على الأوراق المطلوبة للالتحاق، وكافة المتطلبات ليكون الطلاب جاهزين للالتحاق بالعام الجامعى الجديد "2022 - 2023". وأكد القائم بعمل رئيس جامعة حلوان الدكتور حسام رفاعى فى بيان اليوم الأحد، الاهتمام أن تكون جامعة حلوان الأهلية نموذجا يحتذى به، من حيث جودة التعليم، واستخدام الأساليب الحديثة فى التعلم، بما يعمل على تحسين مخرجات التعليم الجامعى وتزويد الطلاب بمهارات التعلم والابتكار. وأشار إلى أنه يجرى الآن الاستعداد من أجل تجهيز البنية الأساسية وفقا لأعلى مستويات الجودة، وطبقا للتصميمات العالمية، وبما يتواءم مع متطلبات الجيل الرابع من الجامعات الذكية المتطورة.

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