انت الان تتابع خبر عقوبة الممتنعين عن توريد أرز الشعير.. سلموا بسرعة الغرامة بتوصل لـ 10 آلاف جنيه والان مع التفاصيل

الحكومة تكشف عقوبة الممتنعين عن توريد أرز الشعير

رياض - احمد صلاح - حرص وزير التموين والتجارية الداخلية الدكتور علي المصيلحي على إصدار قرار رقم 109 لسنة 2022، بأن يتم تنظيم التداول والتعامل على الأرز الشعير المنتج محلياً موسم حصاد عام 2022، وذلك على أن يتم العمل على توريد محصول الأرز الشعير المنتج محلياً موسم حصاد 2022، ويكون هذا لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية على أن يبدأ موسم التوريد من 25 أغسطس 2022 إلى 15 ديسمبر 2022.

وجاء القرار على أن يتم إلزام كل من لديه محصول من الأرز الشعير المنتج محلياً هم موسم حصاد عام 2022، وأن يسلم لكل جهات التسويق جزءاً من المحصول ويكون بواقع طن عن كل فدان، ويكون بناءاً على المساحة التي تم زرعها بالأرز.

وينص على أن كل من مخالف لأحكام هذا القرار، سوف يعاقب بالعديد من العقوبات المنصوص عليها في المادة “56” من الموسم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاصة بشؤون التموين، ويعد عدم تسليم المزارع لكميات الأرز الشعير بالحد الأني مخالفة تموينية، وحساب قيمة الأرز الشعير غير المسلم بمبلغ 10000 جنيه لكل طن لابد أن يسدده كل الممتنعين عن تسليم الكميات المقررة.