المعهد الفنى الصحى للقوات المسلحة .. الحق قدم قبل 14 سبتمبر القادم

وحدد القائد العام للقوات المسلحة شروط القبول بـ المعهد الفنى الصحى للقوات المسلحة وموعد التقديم للمعهد وسحب الملفات للالتحاق بالمعاهد الصحية.
شروط التقديم في المعهد الفنى الصحى للقوات المسلحة:
2- السن لا يتجاوز 22 عام.
3- مصري الجنسية.
4- عدم صدور أي حكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف أو جريمة جنائية.
5- حسن السيرة والسلوك.
6- غير متزوج.
فترة الدراسة في المعهد الفني الصحي للقوات المسلحة:
تبلغ فترة الدراسة داخل المعهد سنتين، حيث يحصل الطالب بعد التخرج على درجة رقيب متطوع بالقوات المسلحة.
أماكن سحب ملفات الالتحاق بالمعهد :
1- المعهد الصحي للقوات المسلحة بحوش عيسى.
2- المعهد الصحي للقوات المسلحة إناث بأحمد جلال.
3- المجمع الطبي للقوات المسلحة بالإسكندري.
4- معهد الطب العسكري بالعجمي.
5-المستشفى العسكري بالزقازيق.
6- المستشفى العسكري بدمياط.
7- المستشفى العسكري بسوهاج.
8- المستشفى العسكري بمدينة 6 أكتوبر.
آخر موعد للتقديم في المعهد الفني الصحي للقوات المسلحة:
يوم 14 سبتمبر المقبل.
أماكن تقديم الملفات :
1- التقديم في المدرسة الفنية للأجهزة والمعدات الطبية بكوبري القبة “للذكور”.
2- التقديم في المعهد الصحي للقوات المسلحة بأحمد جلال “للإناث”.