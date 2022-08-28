انت الان تتابع خبر تحديث بيانات بطاقة التموين.. اعرفوا الرابط والخطوات بعد مد تسجيل رقم الموبايل والان مع التفاصيل

رابط تحديث بيانات بطاقة التموين

رياض - احمد صلاح - قام وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي بإصدار توجيهاً وزارياً جديد، وهو جاء فيه مد فترة تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين إلى يوم 30 سبتمبر القادم، وهذا جاء للمرة الثانية على التوالي.

وكشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان رسمي لها اليوم الأحد، عن مد فترة التسجيل للمرة الثانية على التوالي، وذلك للتيسير على كل المواطنين أصحاب البطاقات التموينية، ويكون التسجيل من خلال هذا الرابط لكل المواطنين الذين يريدون تحديث رقم الموبايل على بطاقة التموين.

خطوات تحديث البطاقة التموينية وإضافة رقم الموبايل

يدخل المواطن إلى موقع دعم مصر.

ويقوم بإدخال رقم بطاقة التموين المكون من 12 رقم.

ووضع رقم الموبايل المسجل باسم صاحب بطاقة التموين.

والنقر على أيقونة إرسال الرقم السري.

ويستطيع كل المستفيدين التوجه لمكتب التموين التموين التابع له البطاقة التموينية التي تخصه، وبعدها تقديم صورة منها مع صورة من بطاقة الرقم القومي ورقم التليفون المسجل باسم صاحب بطاقة التموين رب الأسرة.