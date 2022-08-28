انت الان تتابع خبر حادث سقوط أتوبيس من أعلى الطريق السياحي الجديد.. الضحايا والمصابين ارتفع عددهم والان مع التفاصيل

حادث سقوط أتوبيس من أعلى الطريق السياحي الجديد

رياض - احمد صلاح - زاد عدد ضحايا في حادث سقوط أتوبيس من أعلى الطريق السياحي الجديد وهو الدائري المنصورية، وهي من أكثر الحوادث الخطيرة التي أصابت الجميع بحالة من الحزن الشديد بسبب الحادث الكبير.

وارتفع عدد ضحايا الحادث إلى شخصين وإصابة 16 شخص في حالة خطيرة، وحصلت غرفة عمليات النجدة في الجيزة على بلاغ بحدوث حادث سقوط أتوبيس من أعلى الطريق الدائري، ووجود العديد من المتوفين ومصابين بالقرب من الطريق السياحي في الهرم.

تفاصيل حادث سقوط أتوبيس من أعلى الدائري

وسريعاً ما انتقل رجال الأمن بإشراف اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة لمكان الحادث، وظهر سقوط أتوبيس من أعلى “سوبر ماركت” وسيارة ملاكي في الطريق الدائري المنصورية، وتبين وفاة شخصين وإصابة 16 آخرين ونقلوا إلى مستشفى الهرم للحصول على العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم رفع حطام الحادث.