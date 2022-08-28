انت الان تتابع خبر عاجل.. تعرض مجدي الجلاد لحادث سير على طريق العلمين.. شوفوا تطورات حالته الصحية والان مع التفاصيل

تفاصيل تعرض مجدي الجلاد لحادث سير على طريق العلمين

رياض - احمد صلاح - كشف الكاتب الصحفي والإعلامي مجدي الجلاد عن تعرضه إلي حادث سير على طريق وادي النطرون، وهذا أثناء توجهه إلى مدينة العلمين الجديدة، وجاء هذا من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وأعلن عن التفاصيل الخاصة بالحادث الذي تعرض له وهو من ضمن 3 سيارات ونجا منها بشكل عجيب مساء أمس السبت.

ودون مجدي الجلاد قائلاً “باختصار.. سيارة جامبو (نقل) مُسرعة صدمت سيارة شاب (محمد) من الخلف بقوة، وارتدت على سيارتي وصدمتها بقوة أقل.. بصراحة حادثة موت، لأن الجامبو كانت طايرة على الطريق، وعجلة القيادة اختلت في يد سائقها، ولولا أن الشاب محمد كان (لوحده) في سيارته، لسقط ضحايا في (الكنبة الخلفية)، ولولا أنني ابتعدت بقوة عن موقع الاصطدام، لكانت سيارتي تهشمت تماماً، لطف ربنا وحده كان يحتضن الجميع، ولم تقع أي إصابات “يعني جات في الحديد بحمد الله”.

وأستكمل الجلاد قائلاً “ربما يعتقد البعض أنني أُبالغ.. ولكن من تعرض لحادث سيارة على طريق سريع ليلاً، سوف يفهم ما أقوله.. سوف يفهم أن الشخص يخرج من حُطام السيارة، وهو لا يعرف إن كان مُصاباً أم لا؟!.. هل هو أصلاً على قيد الحياة؟!.. أم أن الصدمة القوية فجرت بداخله نزيفاً صامتاً وقاتلاً؟!.. ولكن أن تجد رجال الأمن معك بعد دقيقتين، ويكون السؤال لكل سائق”انت كويس”؟!.. يا أمين فلان”اطلب الإسعاف بسرعة”، وانت يا فلان “هات ميه لهم”.. وأن تجد يداً تأخذك برجولة خارج السيارة للتأكد من عدم إصابتك، فهذا يساوي الكثير والكثير”.