انت الان تتابع خبر نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022.. الرابط من هنا عشان يسهلها على الطلاب والان مع التفاصيل

موعد تنسيق الجامعات الأهلية 2022

رياض - احمد صلاح - ينقب اغلب طلاب الثانوية العامة عن نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022 على مؤشر بحث جوجل، وهذا يأتي مع اقتراب انتهاء التنسيق الخاص بها يوم الثلاثاء المقبل لـ 30 أغسطس الجاري.

وبدأ تنسيق الجامعات الأهلية 2022 وسوف يستمر ليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، ويتوفر الرابط لكل الطلاب الذين تقدموا للالتحاق بجميع الكليات التي توجد فيها، ومن الممكن التقديم من خلال هذا الرابط لمعرفة نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022.

الحد الأدنى لكليات الجامعات الأهلية

الطب 82%

طب الاسنان 80%

العلاج الطبيعى 78%

الصيدلة 74%

الطب البيطري 70%

الهندسة 68%

علوم الحاسب 62%

العلوم الأساسية – التكنولوجيا الحيوية – تكنولوجيا العلوم الصحية – اللغات والترجمة – الاقتصاد والإدارة – التربية – الإعلام – الفنون التطبيقية – العلوم الاجتماعية – السياحة والفنادق – الحقوق والقانون – التمريض – الآثار – علوم سينمائية 55 %.