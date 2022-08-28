انت الان تتابع خبر آخر موعد لاستقبال التحويلات بين المدارس.. هام لكل أولياء الأمور عشان يلحقوا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بمخاطبة المديريات التعليمية بشكل رسمي وإعلامها عن آخر موعد لاستقبال التحويلات بين المدارس في كل المحافظات 2022/2023، وهي تكون لكل المراحل التعليمية حتى تسهل على أولياء الأمور.

آخر موعد لاستقبال التحويلات بين المدارس 2022/2023

وسوف يستمر التحويل إلي يوم 31 أغسطس 2022 وهو آخر موعد لاستقبال كل طلبات أولياء الأمور، ونص الخطاب على أنه ضمن الإطار الخاص بسعي وزارة التربية والتعليم للارتقاء بالعملية التعليمية، وتوفير كل المقومات الهامة التي تساعد في النهوض بالعملية التعليمية للتسهيل على كافة أولياء الأمور، وفي ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تقرر مد فترة التحويلات بين المدارس بمختلف المحافظات.