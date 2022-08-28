حقيقة فيديو الخنزير الهارب من محل سجق وكبده بالأميرية.. رعب كل الناس

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حقيقة فيديو الخنزير الهارب من محل سجق وكبده بالأميرية

رياض - احمد صلاح - يبحث الجميع حالياً عن حقيقة فيديو الخنزير الهارب من محل سجق وكبده بالأميرية، وذلك بعد انتشار حيوان قصير بني اللون وسمين وهو يجري سريعاً ويهاجم الشباب، وهي صورة مثيرة للجدل على كل مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية.

وقال أحد الأشخاص أن فيديو الخنزير قديم ولكن شخص آخر أكد أنه حديث، وتضاربت الكثير من الأقاويل أنها خارج مصر وبالتحديد في نبيال، وذلك بسبب عدم وجود خنازير في مصر، وبتتبع مصادر الصور اكتشف أنها قديمة، وانتشرت من جديد لتثير الجدل، وتاريخها يرجع لـ 2020، ويظهر أنه نشر يوم 28 أغسطس وهذا ما ساعد في نشره حالياً لإعادة الذكرى.

وانتشر بين الكثيرين وبعض الأشخاص يقفون أمام محل ساندويتشات كبده وسجق في شارع الدكتورة عايدة في الأميرية، وتفاجئوا بهروب خنزير من داخل المحل، وتم إعادة نشره وعليه تعليق “شارع الدكتورة عايده في الأميرية، الناس واقفه تشتري سندوتشات كبده وسجق، لقوا الخنزير ده خارج يجرى هربان من المحل”.