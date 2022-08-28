وزير قطاع الأعمال يؤكد ضرورة رفع كفاءة العاملين للتعامل مع التكنولوجيا

جاء ذلك خلال زيارته اليوم الأحد لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى لتفقد مركز تدريب العاملين المطور لتأهيل العمال على كيفية التعامل مع الآلات والمعدات الحديثة فى إطار تنفيذ خطة التطوير.
ويعد مركز تدريب شركة غزل المحلة قبلة العاملين فى صناعة الغزل والنسيج فى مصر، وتم افتتاحه فى يونيو 2021، حيث يحتوى على قاعات للتدريب النظرى بأحدث الوسائل التعليمية وقاعات تدريب عملية تحتوى على نماذج من مختلف الآلات والماكينات الحديثة الجارى توريدها للمصانع من كبرى الشركات العالمية سواء فى "الغزل، النسيج، الصباغة، التجهيز، التفصيل، معامل الجودة".
وقد تم الانتهاء من تنفيذ 21 برنامجا تدريبيا شمل تدريب أكثر من 177 مدربا سيتولوا تدريب العمالة فى باقى الشركات على البرنامج التدريبى المعد لذلك من قبل المكتب الاستشارى العالمى "وارنر" المشرف على تنفيذ خطة التطوير، لتأهيلهم لتدريب الآلاف من العاملين فى شركات الغزل والنسيج على أساليب ونظم العمل الجديدة والماكينات الحديثة.
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