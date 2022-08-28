غدا.. وزارة التخطيط تشارك فى الملتقى الأول لشباب العاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - تشارك وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، غدا الإثنين، فى الملتقى الأول لشباب العاصمة الإدارية، والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة نحو 1500 من الشباب، وذلك بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة.





وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اهتمام الدولة بالشباب الذين يمثلون الثروة القومية التى يتم الاعتماد عليها لصنع مستقبل أفضل، ورسم خطط التنمية، موضحة أن الدولة توفر جميع المجالات للتدريب وتمكين الشباب. ومن المقرر أن تشارك وزارة التخطيط فى جلسة "شباب العاصمة يسأل"، كما تتضمن مشاركة الوزارة إقامة معرض متخصص حول الخدمات والمبادرات التى تقدمها، منها مشروع سيارات مراكز الخدمات الحكومية المتنقلة لخدمة المواطنين، ومشروع رواد 2030 والمنح والتدريبات التى يقدمها للشباب فى مجال ريادة الأعمال، بالإضافة إلى مبادرتى "كن سفيرًا" و"شباب من أجل التنمية"، فضلا عن استعراض دليل معايير الاستدامة البيئية وخطة المواطن.

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