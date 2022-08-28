تراجع نسب التسرب من التعليم فى مصر (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وذكرت الدراسة أن نسب تسرب بالمرحلة الإعدادية فى عام 2021 وصلت إلى 0.87% مقارنة بعام 2018 التى وصلت لـ 3.80%، وسجلت نسبة الرسوب فى المرحلة الابتدائية فى عام 2021 نسبة 0.20% مقارنة بعام 2018 التى وصلت إلى 0.38%.

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