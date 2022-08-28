بإجمالى 625 مليون جنيه.. توقيع عقدين لتدعيم الكهرباء بمشروع الدلتا الجديدة

جدة - نرمين السيد - وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة السويدى إليكتريك T&D وشركة مدكور للمشروعات، عقدين صباح اليوم، وذلك استكمالا لتلبية متطلبات توفير التغذية الكهربائية لمشروع الدلتا الجديدة وفى إطار ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ ومتابعة مستمرة لمشروع الدلتا العملاق.





وذلك لتنفيذ الآتى:

العقد الأول مع شركة السويدى إليكتريك T&D وهو عقد محطة محولات روافع ترعة الحمام "7" "NDHPS7" جهد 220/66/22ك.ف سعة "3*175+5*40" م.ف.أ من النوع المعزول بالغاز "GIS" بنظام تسليم المفتاح بقيمة إجمالية 563.3 مليون جنيه، وبمدة تنفيذ 12 شهر من تاريخ توقيع العقد، وهو أيضا ضمن مشروعات الدلتا الجديدة واستكمالا لتلبية متطلبات توفير التغذية الكهربائية.

والعقد الثانى مع شركة مدكور للمشروعات لتوسيع محطة محولات مستقبل مصر بخليتى خط جهد 220 ك.ف من النوع المعزول بالغاز "GIS"كمرحلة عاجلة لتوفير التغذية الكهربائية بقدرة 70 م.ف.أ ضمن مخطط مشروع الدلتا الجديدة ضمن المشروعات الاستراتيجية المدرجة بخطة ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بقيمة إجمالية 61.7 مليون جنيه بمدة تنفيذ 4 اشهر من تاريخ توقيع العقد.