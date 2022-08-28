الارصاد: طقس غدا حار بأغلب الأنحاء وأمطار خفيفة جنوب سيناء والعظمى بالقاهرة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 28 أغسطس 2022 04:25 مساءً - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، حار رطب على باقى الأنحاء

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن غدا نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا، مع وجود فرص أمطار خفيفة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ورمال مثارة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الإثنين: القاهرة العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 درجة والصغرى 29 درجة.