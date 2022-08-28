تحصين 5 ملايين و35 ألفا و401 ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى تقرير تلقاه وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، ونائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة المهندس مصطفى الصياد، من رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة الدكتور عبدالحكيم محمود، حول إجمالى ما تم تحصينه ضد المرضين، خلال الحملة التى بدأت فى 14 يوليو الجارى بجميع محافظات الجمهورية؛ للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وذكر التقرير أنه تم تحصين مليونين و671 ألفا و664 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية، كما تم تحصين مليونين و363 ألفا و737 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال ضد مرض حمى الوادى المتصدع.

وتتضمن الحملة أيضا التوعية بأهمية ومميزات الاشتراك فى صندوق التأمين على الماشية، وكذلك استكمال إجراءات تسجيل وترقيم الثروة الحيوانية.

وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.