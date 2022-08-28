معلومات الوزراء يناقش مستهدفات صناعة الأثاث بوثيقة ملكية الدولة

جدة - نرمين السيد - وكانت الحكومة قد أطلقت حوارًا مجتمعيًا، منتصف يونيو الماضى، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية حول وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، التى تستهدف زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات، حيث تم الانتهاء من عقد 27 ورشة عمل حتى الآن، تضمنت وضع توصيات ومقترحات للنهوض بأداء قطاعات الزراعة والصحة والنقل والتعليم والكهرباء والغاز والتشييد والبناء ومياه الشرب والصرف الصحى والرياضة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتأمين والوساطة المالية والصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية والإلكترونية والهندسية والكيماوية والمعدنية وصناعة الجلود والطباعة والنشر والتغليف والمستلزمات الطبية وتجارة الجملة والتجزئة.

وقال "طارق حبشى"، وكيل مجلس إدارة غرفة صناعة الأثاث باتحاد الصناعات، رئيس مجلس إدارة شركة "اس دبليو سوليوشنز"، إن منح حوافز بالنسبة للأراضى الصناعية وتخصيصها بنظام حق الانتفاع سيساعد على دعم صناعة الأثاث والأخشاب، والتى أكد أنها لديها فرص واعدة تحتاج إلى مساندة قوية من الدولة من أجل تعظيم عوائدها مقارنة بعدد من الدول بالمنطقة، مشيرًا إلى أهمية دور مركز تحديث الصناعة فى النهوض بأداء ذلك القطاع، ومطالبًا بوضع استراتيجية صناعية شاملة تتضمن رؤية الدولة للنهوض بقطاع الأثاث والأخشاب.

وأضاف "محمود أبو شوشة"، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأثاث، ورئيس مجلس إدارة شركة "اندلسية" للمصنوعات الخشبية، أن توفير الأخشاب وتصنيعها محليًا يعد من أهم متطلبات استقرار إمداد صناعة الأثاث بمستلزمات الإنتاج، فى ظل الاعتماد بشكل رئيس على استيراد الأخشاب من الخارج، مضيفًا أنه من الضرورى البحث عن وسائل لدمج الورش الصغيرة لتصنيع الأثاث داخل منظومة الاقتصاد الرسمى بجانب تشجيع التصنيع المحلى لإكسسوارات الأثاث والمفروشات.

وطالب المهندس "أسامة زيتون"، العضو المنتدب لشركة النيل للأخشاب التابعة للشركة القابضة المصرية الكويتية، بزيادة مساحات الغابات الشجرية اعتمادًا على مشروعات معالجة مياه الصرف الثنائية والثلاثية، باعتبار ذلك العامل الأهم لدعم صناعة الأثاث بتوفير مستلزمات الإنتاج، لافتًا إلى أن زيادة مساحات الغابات الشجرية قد تساهم فى إحلال المنتج المحلى من الأخشاب محل الواردات بنهاية 2023، فى ظل وجود مشروعات لإعادة تدوير المخلفات الزراعية لإنتاج الألواح الخشبية، بجانب مشروعات أخرى للشركة لاستغلال الغابات الشجرية بمدينة السادات، مؤكدًا أن مصر بها فرص عملاقة لصناعة ألواح خشبية بجودة عالية، تغطى السوق المصرى، وتساهم فى زيادة الصادرات للأسواق الإفريقية، خاصة جيبوتى وليبيا والسودان وكينيا والكونغو الديمقراطية، والتى تعد الأكثر استيرادًا لأخشاب الـ "M.D.F".

وأكد "محمود أبو جبل"، العضو المنتدب للشركة التجارية للأخشاب، أن هناك احتياجًا للإسراع فى خطوات زراعة الغابات الشجرية بمصر، خاصة فى مواقع عمل مصانع الاخشاب، وذلك لتقليل تكاليف النقل، مضيفًا أن الفترة الماضية شهدت زيادة فى أسعار الأخشاب بنسب كبيرة، الأمر الذى يحمل أضرارًا مباشرة على حركة التصنيع خاصة الورش الصغيرة لصناع الأثاث.

وقال "علاء نصر"، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأثاث، رئيس مجلس إدارة شركة مؤسسة "الكريم" لتجارة وتصنيع الأخشاب، إن نجاح الدولة فى وضع منظومة تضمن توفير الخامات لمصانع الأثاث يعد عاملًا هامًا بالنسبة إلى احتياجات ودعم الصناعة، مضيفًا أنه من الضرورى أيضًا النظر إلى أهمية توفير العمالة الفنية الماهرة لمصانع الأثاث بدعم برامج التعليم الفنى المتطور.

وطالب "حسين عسل"، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأثاث، والمدير التنفيذى لشركة "عسل" للأثاث، بزيادة جهود الرقابة الجمركية على واردات مستلزمات الإنتاج فى صناعة الأثاث، والتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية، مشيرًا إلى ضرورة زيادة البرامج الموجهة من مركز تحديث الصناعة لمصنعى الأثاث لزيادة الاستثمارات داخل تلك الصناعة.

ووصف "إسلام زين العابدين"، المدير التنفيذى لشركة "نابوليا"، وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بأنها مؤشر قوى حول انتقال الدولة نحو تشجيع القطاع الخاص، كرسالة مهمة للمستثمر الأجنبى فى الوقت الحالى، مضيفًا أن البحث عن شريك أجنبى فى قطاع صناعة الأثاث، يضاعف فرص تحقيق المزيد من العوائد وفتح أسواق جديدة.

وطالب الدكتور "سمير الزياتى"، ممثل المركز القومى للبحوث، بزيادة جهود ربط المصانع بالهيئات البحثية المختلفة، وزيادة قنوات التواصل بين الطرفين، مشيرًا إلى أن توفير احتياجات الصناعة المحلية باستخدام الأنشطة البحثية يعد الخطوة الأولى نحو توطين وتحديث أى صناعة، ومؤكدًا أن المركز القومى للبحوث لديه معهد متخصص فى مجالات الأخشاب والأثاث، يمتلك من الأفكار ما يمكّن صناع الأثاث من تطوير منتجاتهم والوفاء باحتياجاتهم.

وأكد الدكتور "السنوسى بلبع"، نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، أن هناك أشكال عديدة يمكن من خلالها زيادة نسب المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص فى صناعة الأثاث والأخشاب، من بينها طرح مشروعات بنظام الـ "B.O. T" وغيرها، مشيرًا إلى أهمية النظر إلى تلك الصناعة بشكل تكاملى مع احتياجات الأسواق الإفريقية، وتحديث الصناعة وفق آخر تكنولوجيات الإنتاج، وفتح المزيد من المعارض والأسواق الخارجية.