مرحلة ثانية.. محافظ الإسكندرية يعتمد تنسيق القبول بالأول الثانوى الفنى

جدة - نرمين السيد - اعتمد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالصف الأول الثانوى لمدارس التعليم الفنى بنوعياته (زراعى، صناعى، تجارى، فندقى، مزدوج) للعام الدراسى 2022 / 2023.





جاء ذلك بناء على أعداد المدارس الفنية والفصول والورش والمعامل العلمية والمعملية المتاحة بالتعليم الفنى الصناعى والزراعى والتجارى والفندقى، وفرص التدريب بالتعليم المزدوج، بعد انتهاء التقدم للمرحلة الأولى. ومن ناحيتها؛ أشارت نادية فتحى، وكيلة مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إلى أن موقع التقديم متاح للطلاب من خلال الرابط التالى Https://tansiksec.emis.gov.eg للتقدم للقبول بالمرحلة الثانية اعتبارًا من اليوم الأحد حتى التاسع من سبتمبر المقبل.

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