وزير الصحة يتفقد امتحانات الأطباء الملتحقين ببرنامج الزمالة

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، الامتحانات التحريرية للأطباء الملتحقين ببرنامج الزمالة المصرية، بمقر كلية طب قصر العينى، فى إطار استراتيجية الوزارة للنهوض بمنظومة التعليم الطبى المهنى، بما ينعكس إيجابيًا على الخدمات الطبية المُقدمة للمرضى.





اطمأن الوزير، خلال تفقده اللجان، على سير عملية الامتحانات، والتى تعقد على مدار 6 أيام لـ بإجمالى 5 آلاف و265 متدربًا فى 41 تخصصًا، كما حرص على الاستماع لآراء عدد من الأطباء حول النماذج الامتحانية، بعد انتهاء فترة التدريب، حسب كل تخصص من التخصصات المعتمدة، ضمن برنامج الزمالة، كما تفقد الوزير غرفة مراقبة اللجان بالكاميرات.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير حرص على متابعة عملية الامتحان، للتأكد من تحقيق أقصى استفادة للملتحقين ببرنامج الزمالة، والوقوف على أى تحديات تواجه المتدربين، مشيرًا إلى تميز برنامج الزمالة المصرية بالاهتمام بالتدريب العملى لمقدمى الخدمة الطبية، منوهًا إلى التحاق 17 ألفًا و895 متدربًا، بينهم 1405 من الوافدين بالبرنامج منذ تشكيل اللجنة العليا للتخصصات الطبية عام 1998.

وأضاف عبدالغفار أن الوزير عقد لقاءً مع مسؤولى برنامج الزمالة المصرية عقب تفقده اللجان الامتحانية، واستمع إلى عرض مفصل حول مستجدات وآليات العمل ببرنامج "الزمالة المصرية"، مؤكدًا أهمية التطوير المستمر للبرنامج، خصوصا بعد قرار تشكيل المجلس الصحى المصرى والذى يعد الإطار التشريعى لكل الزمالات والشهادات العلمية التى تُمنح للعاملين فى القطاع الصحى.

وتابع عبدالغفار أن الوزير شدد على أهمية البرنامج فى صقل مهارات الأطباء من خلال تدريبهم على المناهج والتقنيات والأجهزة الطبية الحديثة، وكذلك الإلمام بالعلوم التكنولوجية فى المجال الصحى، بما ينعكس على كفاءة وجودة الخدمة المقدمة للمرضى.

وقال إن الوزير شدد على ضرورة التناوب بين المتدربين على جميع المستشفيات والمراكز التدريبية بمستوياتها المختلفة، للحصول على خبرات متنوعة، كما وجه الوزير بالتوسع فى التعاون مع المجالس الصحية بالدول العربية، للاعتماد المتبادل للتدريب والمدربين وأماكن التدريب.

وذكر عبدالغفار أن إجراء الامتحانات اليوم بحضور 367 متدربًا من ملتحقى البرنامج، فى 11 تخصصا، هى (الأمراض الصدرية، وطب أورام الأطفال، وأمراض النساء والتوليد، والصيدلة الإكلينيكية، وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والجراحة التكميلية والحروق، والكتروفسيولوجيا القلب، وطب نقل الدم ومشتقاته، ومكافحة العدوى، وطب الأطفال حديثي الولادة -للتمريض- وطب أورام الأطفال).

رافق الوزير خلال زيارته، الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة منال المصرى، عميد كلية طب قصر العينى، والدكتور حسام صلاح، المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة القاهرة، والدكتور حسام حسنى، أمين عام اللجنة العليا للتخصصات الطبية، والدكتور عبدالسلام شلبى، مساعد الأمين العام للجنة العليا للتخصصات الطبية، وعدد من أعضاء اللجنة العليا، ومُدربى برنامج الزمالة المصرية.