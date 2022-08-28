بـ1.7 مليون جنيه.. وزير القوى العاملة يسلم وثائق تأمين لـ9 أسر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال تسليمه اليوم الأحد، بديوان عام الوزارة، وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية لـ9 أسر من العمالة غير المنتظمة بإجمالى مليون و77 ألف جنيه مقدمة من شركة مصر للتأمين كتعويض من خلال وثيقة التأمين لحالات العجز الجزئى أو الكلى أو الوفاة، والتى أصدرتها الوزارة بالتعاون مع الشركة لحماية العمالة غير المنتظمة وأسرهم ورعايتها اجتماعيًا وصحيًا.

تأتى هذه التعويضات فى إطار المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وشملت 6 حالات وفاة لـ6 عمال من العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بـ(القاهرة - البحيرة - أسوان - الوادى الجديد) وهم عبد الله حسن محمود، وخالد رجب محمد عبد الله، وسيد شحاتة عطية، وقطيفة محمد السباعى، وأحمد عبد الحميد محمد ومحمد عويس سيد.

كما شملت التعويضات 3 حالات عجز نتيجة إصابة 3 عمال مسجلين بمديرية القوى العاملة بالقاهرة وهم السيد أيمن حجاب، وسامح عاطف شوقى وياسر محفوظ محمد.

واستمع الوزير إلى مطالب بعض الأسر، وتعهد ببذل كل الجهود لتنفيذها، مقدمًا العزاء لأسر العمال المتوفيين، مؤكدًا حرص الوزارة على رعاية العمالة غير المنتظمة وأسرها.