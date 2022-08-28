الوزير: مصر تعكف على تحويل السخنة لميناء محورى

جدة - نرمين السيد - أجرى المهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه وليد جمال الدين، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع استكمال أعمال تطوير ميناء العين السخنة.





جاء ذلك فى إطار تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير منظومة النقل البحرى، والموانئ المصرية لتحقيق الهدف الأكبر وهو تحويل مصر لمركز للتجارة العالمية واللوجيستيات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وبدأت الجولة بتفقد أعمال الإنشاءات الجارية فى الحوض الثالث، واستمع الوزير لشرح مهندسى الشركات العاملة بشأن نسب التنفيذ فى الحوض، حيث تم الانتهاء من بعض الأعمال الخاصة بالكمر وسقف الأساسات الخاصة للأرصفة بالحوض الثالث، كما تفقدا وزير النقل ورئيس المنطقة الاقتصادية، منطقة أعمال التجفيف للأحواض الثانى والرابع ودائرة الدوران، فضلاً عن الاطلاع على مستجدات أعمال التنفيذ لمشروعات الأحواض الأربعة، وتوجه الوزير لتفقد أعمال ونسب التنفيذ لأرصفة الحوض السادس البالغة 3 أرصفة (محطات متعددة الأغراض ومحطات حاويات).

واستمع الوزير إلى عرض من محمد خليل، مدير مشروع التطوير بالميناء، بشأن الأعمال التى تمت بشبكة الطرق الداخلية والسكك الحديدية، حيث بلغت معدلات تنفيذ الأرصفة 40% وأعمال تنفيذ الحفر الجاف 75%، كما بلغت نسبة تنفيذ أعمال السكك الحديدية 35% والأرصفة 23% وحواجز أمواج الميناء 82% والطرق الداخلية 42%.

ووجه الوزير بتكثيف كل الأعمال والعمل بها بالتوازى بحيث عند الانتهاء من أعمال التطوير تكون كل الأعمال قد تم الانتهاء منها سواء أرصفة أو طرق أو سكك حديدية ديزل أو كهرباء أو مرافق.

كما اطلع وزير النقل على مخطط استخدامات الأرصفة الجديدة ذات الأنشطة المتنوعة منها رصيف الحاويات بطول 5584 مترا وساحات تداول 6.600.000 متر مربع، ورصيف البضائع العامة بطول 7369 متر وساحات تداول بمساحة 2.490.227 متر مربع، ورصيف دحرجة السيارات بطول 1060 مترا وساحات تداول بمساحة 925.743 متر مربع، ورصيف البضائع الكيماوية القابلة للاشتعال بطول 1400 متر وساحات تداول بمساحة 632.445 متر مربع، ورصيف الفحم بطول 730 مترا وساحات تداول بمساحة 457.974 متر مربع، ورصيف صب سائل بطول 1180 مترا وساحات تداول بمساحة 430.753 متر مربع، بجانب التعرف على مقترحات تكويد الأرصفة والساحات تبعاً لماهو معمول به بالمعايير العالمية، مؤكداً ضرورة أن تتم كل الأعمال وفقًا لمعايير الجودة العالمية والالتزام بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء من المشروع.

وتتضمن أعمال التطوير الجارية بميناء السخنة إنشاء 4 أحواض جديدة و18 كيلومتر أرصفة بحرية بعمق 18 متراً، وإنشاء ساحات تداول بمساحة 9.6 مليون متر مربع ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة 5.3 كم2 تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول 33 كم متصلة بالقطار الكهربائى السريع السخنة/ العلمين /مرسى مطروح/الفيوم بالإضافة إلى طريق شريانى بطول 17 كم رصف خرسانى 6 حارات، ليربط بين الأرصفة والميناء ككل بما يساهم فى عدم وجود أى تكدسات مستقبلاً داخل الميناء، بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بطول 3270 مترا.

وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية تعكف على تحويل ميناء السخنة لميناء محورى وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، بالإضافة إلى خدمة الصادرات المصرية والمساعدة فى فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة وزيادة القدرة على منافسة الدول ذات المنتجات والصناعات المثيلة، عبر تطوير حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية ومحطات السكك الحديدية وخدمات النقل متعدد الوسائط، لافتاً إلى أهمية التوقيع المبدئى الذى تم إبرامه منذ عدة أيام لمشروعي إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة وإنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة هو أحد الخطوات الهامة لمشروع إنشاء محور السخنة / الدخيلة اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط بالتعاون مع تحالف (هاتشسون- COSCO - CMA- MSC)، والذي يعتبر أكبر ممر لوجيستى لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب المحور باستغلال القطار الكهربائى السريع لنقل الحاويات، والربط مع مناطق الإنتاج والاستهلاك والمراكز اللوجيستية والموانئ الجافة، عبر الممر اللوجيستى وتحقيق الاستفادة القصوى من البنية الأساسية للموانئ المصرية والنقل متعدد الوسائط ويشمل الطرق، والسكك الحديدية، والنقل النهرى، واستغلال المحطتين كبوابات لتقديم سلاسل متكاملة للإمداد لخدمة التجارة العالمية.

من جانبه، قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، إن أعمال التطوير الجارية بميناء السخنة تسير تبعاً للجدول الزمنى المقررة لها، فضلاً عن التنسيق الدائم مع وزارة النقل متمثلة فى الهيئة العامة للطرق والكبارى المنفذ والمقاول العام للمشروع، وتسريع وتيرة العمل تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، مشيراً إلى أن هذه الأعمال تعزز من دور الميناء فى مشروعات الهيدروجين الأخضر التى تأتى على رأس أولويات العمل بالهيئة خلال المرحلة المقبلة، وبالتزامن مع توقيع بعض العقود خلال قمة تغير المناخ ودخولها حيز التنفيذ نهاية العام الجارى.

وأضاف جمال الدين أن تطوير موانئ المنطقة الاقتصادية يساهم فى تعزيز المناطق الصناعية التابعة للهيئة حيث تكامل الموانئ والمناطق الصناعية معاً يساهم فى دفع المنطقة الاقتصادية، لافتاً إلى أن ضمن أعمال التطوير بالسخنة إنشاء أرصفة للصب السائل بجانب أرصفة أخرى متعددة النشاط، والتى من شأنها تيسير الأعمال أمام المستثمرين بتوافر خزانات للوقود ومن ثم سهولة عمليات التصدير والاستغلال الأمثل فى أغراض خدمات تموين السفن.