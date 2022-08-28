مصر تحاصر كورونا.. نجاحات كبيرة للصحة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن تراجع نسب إشغال المستشفيات للمرضى المحجوزين المصابين بكورونا إلى 2%، لافتة إلى تراجع نسب الإصابات اليومية إلى أقل معدلاتها، فيما بلغت معدلات الشفاء من الفيروس أكثر من 98%. وكانت وزارة الصحة قد اتخذت العديد من الإجراءات لمواجهة الفيروس من خلال توفير النسخة الجديدة من البرتوكول العلاجى لكورونا فى المستشفيات، واعتماد استراتيجية تستهدف تحسين مؤشرات الصحة العامة للمواطنين.

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