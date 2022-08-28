اعتماد نتيجة الدور الثانى للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهريتين

جدة - نرمين السيد - وأعلن الأزهر -فى بيان اليوم الأحد- أن نسبة النجاح العامة للشهادة الابتدائية 91.75%، من إجمالى عدد المتقدمين للامتحان وعددهم ‏‏32900 طالب وطالبة، فى حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 84.47%، من إجمالى عدد ‏المتقدمين للامتحان وعددهم 41935 طالبا وطالبة‎.‎

وقال الأزهر إن ‏نسبة النجاح للفتيات فى الشهادة الابتدائية بلغت 93.89%، ‏وعددهن 11975 طالبة، فى حين بلغت نسبة البنين 90.56%، وعددهم 20922 طالبًا، بينما بلغت نسبة النجاح للفتيات فى الشهادة الإعدادية 88.22%، وعددهن 15301 طالبة، فى حين ‏بلغت نسبة البنين ‏‏82.35%، وعددهم 26632 طالبًا‎.‎

ووجه الضوينى بنشر نتيجة الدور الثانى للشهادتين الابتدائية والإعدادية على بوابة الأزهر الإلكترونية؛ تيسيرا على الطلاب، راجيا النجاح لجميع الطلاب، كما طالب الطلاب ببذل المزيد من الجهد والمذاكرة، والمداومة على التفوق والنجاح.