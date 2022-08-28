وقال رئيس الجهاز الدكتور صالح الشيخ -فى تصريح صحفى، اليوم- إنه من المقرر أن يستمر الجهاز فى أعمال الاختبار الذى بدأ اليوم للمتقدمين من محافظة الجيزة حتى 27 سبتمبر المقبل؛ لتقييم 36 ألفا و235 متقدما، انطبقت عليهم الشروط من إجمالى 45 ألفا و666 شخصا تقدموا بطلبات لخوض المسابقة على موقع بوابة الوظائف الحكومية.
وأوضح الشيخ، أنه من المقرر أن يخضع المتقدمين لاختبار إلكترونى يتكون من عدة محاور تتضمن الكفايات السلوكية، واللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التى ذكر المتقدم أنه يجيدها أثناء تقديمه طلب التوظف، والحاسب الآلى، والمعلومات العامة، إلى جانب اختبار التخصص.
ووجه الشكر فى هذا الصدد، إلى كليات التربية بالجامعات والأساتذة والخبراء الذين عاونوا الجهاز فى تحديث بنوك الأسئلة لديه فى هذه المحاور كافة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «التنظيم والإدارة» يبدأ اختبار المتقدمين لشغل وظيفة معلم مساعد «رياض أطفال» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.