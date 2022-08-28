«التنظيم والإدارة» يبدأ اختبار المتقدمين لشغل وظيفة معلم مساعد «رياض أطفال»

جدة - نرمين السيد - بدأ الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الأحد، اختبار المتقدمين لشغل وظيفة معلم مساعد (رياض أطفال)، وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.





وقال رئيس الجهاز الدكتور صالح الشيخ -فى تصريح صحفى، اليوم- إنه من المقرر أن يستمر الجهاز فى أعمال الاختبار الذى بدأ اليوم للمتقدمين من محافظة الجيزة حتى 27 سبتمبر المقبل؛ لتقييم 36 ألفا و235 متقدما، انطبقت عليهم الشروط من إجمالى 45 ألفا و666 شخصا تقدموا بطلبات لخوض المسابقة على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

وأوضح الشيخ، أنه من المقرر أن يخضع المتقدمين لاختبار إلكترونى يتكون من عدة محاور تتضمن الكفايات السلوكية، واللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التى ذكر المتقدم أنه يجيدها أثناء تقديمه طلب التوظف، والحاسب الآلى، والمعلومات العامة، إلى جانب اختبار التخصص.

ووجه الشكر فى هذا الصدد، إلى كليات التربية بالجامعات والأساتذة والخبراء الذين عاونوا الجهاز فى تحديث بنوك الأسئلة لديه فى هذه المحاور كافة.