إطلاق حوار سياسات التعاون الإنمائى رفيع المستوى بين مصر واليابان

جدة - نرمين السيد - حضر حوار السياسات هيديكى ماتسوناجا، مدير عام إدارة الشرق الأوسط وأوروبا بجايكا، والعديد من المسؤولين من السفارة ووكالة "جايكا"، من بينهم كازوهيكو شيميزو، المستشار الاقتصادى بسفارة اليابان بالقاهرة، وكين كاتو، ممثل مكتب جايكا مصر، كما شارك أيضًا كينيشرو كيتامورا، الممثل الرئيسى لمكتب دبى من بنك اليابان للتعاون الدولى "جيبك"، وتويوكازو فوكوياما، المدير التنفيذى لمكتب القاهرة بهيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو".

ومن الجانب المصرى حضر السفير عمر سليم، مساعد وزير الخارجية للشؤون الثقافية، وممثلو وزارات البترول والثروة المعدنية والبيئة وصندوق التنمية الحضرية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والأكاديمية الوطنية للتدريب، ومصلحة الضرائب، والبنك الزراعى المصرى، وهيئة قناة السويس، بالإضافة إلى شيماء البحيرى، المشرف على ملف التعاون الآسيوى بالمكتب الفنى لوزيرة التعاون الدولى.

ورحبت الوزيرة بالمسؤولين من السفارة اليابانية والوكالة اليابانية للتعاون الدولى (جايكا) وبنك اليابان للتعاون الدولى وهيئة التجارة الخارجية اليابانية، مشيرة إلى أهمية انعقاد حوار السياسات رفيع المستوى بين الجانبين المصرى واليابانى، والذى أصبح نهجا رئيسيا فى وزارة التعاون الدولى يتم اتباعه مع كل شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين بحضور ممثلى كل الوزارات الجهات الوطنية لوضع استراتيجيات التعاون الإنمائى، بما يعزز الجهود التنموية المشتركة فى إطار أولويات الدولة التنموية.

وأشارت المشاط، إلى أهمية انعقاد حوار السياسات على مستوى عالٍ من التمثيل بهدف تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والارتقاء بمحفظة التعاون الإنمائى والتى تمثل حاليًا 2.8 مليار دولار، وتبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن التعاون المستقبلى وفقًا للأولويات التنموية، فضلا عن مناقشة المشروعات الجارية والتغلب على أى معوقات تحول دون تنفيذها بما ينعكس على مساعى الدولتين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما أشارت إلى أهمية مشاركة بنك اليابان للتعاون الدولى وهيئة التجارة الخارجية اليابانية في حوار السياسات، حيث يمثل حجم التبادل التجارى والاستثمار بين البلدين مؤشر جيد على العلاقات القوية، كما نتطلع لمزيد من التقارب والعمل المشترك لتذليل كل التحديات.

وقالت وزيرة التعاون الدولى، إنه بلا أدنى شك فقد أصبح التعاون متعدد الأطراف والعمل المشترك أكثر أهمية من أى وقت مضى فى ظل الصدمات المفاجئة والأزمات العالمية المتمثلة فى تداعيات جائحة كورونا والتغيرات المناخية والحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدة أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز العلاقات المشتركة مع كل الشركاء من أجل المضى قدُمًا فى تنفيذ أولوياتها التنموية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات فى الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

كما تطرقت إلى استعدادات مصر لاستضافة ورئاسة قمة المناخ COP27، حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمحددات الوطنية لتقليل الانبعاثات، كما تعمل على دفع الجهود الدولية للانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ وحشد التمويلات المناخية لقارة أفريقيا لدعم جهود التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.

وأكدت وزيرة التعاون الدولى، أن مصر لا تنظر إلى العمل المناخى باعتباره عاملا منفصلا عن جهود التنمية، لكنهما مترابطان تمامًا، حيث لا يتصور تحقيق التنمية بدون العمل المناخى، لذلك أطلقت وزارة التعاون الدولى برنامج "نُوَفِّى" لتمويل قائمة المشروعات الحكومية الخضراء فى مجالات الطاقة والغذاء والمياه، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتنفيذًا لتكليفات رئيس الوزراء بإعداد قائمة المشروعات التنموية الخضراء والترويج لها بين شركاء التنمية.

ونوهت بأن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 تتضمن قطاعات متعددة لكنه تم اختيار القطاعات ذات الأولوية والملحة فى الفترة الحالية وهى الطاقة والغذاء والمياه للترويج لها من خلال برنامج "نُوَفِّى"، وجذب الاستثمارات والتمويلات التنموية من شركاء التنمية والقطاع الخاص، حيث يعكس هذا البرنامج تنفيذ تعهدات الحكومة المصرية بتعزيز العمل المناخى، ودعمًا للجهود الدولية فى هذا الصدد.

فى سياق متصل، تطرقت المشاط، إلى انعقاد منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى فى نسخته الثانية خلال سبتمبر المقبل، والذى سيشهد تجمع وزراء البيئة والمالية الأفارقة لمناقشة وبحث الرؤى المشتركة قبيل انعقاد قمة المناخ.

وأشارت إلى أهمية التنسيق مع القطاع الخاص لزيادة دوره فى العلاقات المشتركة المصرية اليابانية وتعزيز مشاركته فى جهود التنمية، حيث بلغت التمويلات التنموية المتاحة للقطاع الخاص على مدار العامين الماضيين من شركاء التنمية نحو 4.7 مليار دولار.

من جهته، أوضح هيروشى أوكا، السفير اليابانى بالقاهرة، أن اليابان ستستمر بدعم التنمية المستدامة بمصر وفقًا لاحتياجات التنمية فى مصر من خلال ثلاث مجالات ذات الأولوية، وهى: دعم النمو الاقتصادى المستدام، دعم الإدماج الاجتماعى، دعم تطوير التعليم وتنمية الموارد البشرية والتعاون الإقليمى.

وأوضح أن التعاون اليابانى مع الحكومة المصرية تحديدًا المشروعات التالية: تطوير جودة البنية التحتية كما هو فى خط المترو الربع بالقاهرة الكبرى وبمطار برج العرب الدولى، والتعاون بين القطاع العام والخاص لتوليد طاقة نظيفة استعدادًا للدورة السابعة والعشرون لمؤتمر الأطراف (COP 27) فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والذى سيعقد فى مصر نوفمبر هذا العام، والتعاون فى قطاع الصحة، ممثلًا فى الاستجابة لجائجة كورونا وتطبيق التأمين الصحى الشامل، وكذلك التعاون فى مجالات الغذاء والزراعة (الرى والأحياء المائية) فى ظل الأزمة الأوكرانية، والتعاون فى مجالات التعليم وتنمية الموارد البشرية، مثل الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والمدارس المصرية اليابانية وفقًا للشراكة المصرية اليابانية للتعليم، بالإضافة إلى التعاون الثلاثى وفقًا لمؤتمر طوكيو الدولى الثامن للتنمية فى إفريقيا (التيكاد 8)، والذى سيعقد فى تونس الشهر الجارى.

وخلال اللقاء، أثنى ماتسوناجا، مدير عام إدارة الشرق الأوسط وأوروبا بجايكا، على الإنجازات والمرونة التى أظهرتها مصر فى ظل جائحة كورونا، حيث إن مصر واحدة من الأسواق الناشئة القليلة التى تمكنت من تحقيق نمو اقتصادى إيجابى فى ظل هذه الأزمة، وهو أصبح ممكنًا بسبب الإصلاح الذى تبنته الحكومة المصرية بدعم من القيادة السياسية.

قدم أيضًا مسؤولو مكتب جايكا مصر عرضًا حول العلاقات المشتركة ومجالات التعاون مع الحكومة المصرية على مستوى التمويلات التنموية والمنح والتعاون الفنى، فضلا عن جهود تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثى، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية.

كما قدم مسؤولو بنك اليابان للتعاون الدولى "جيبك"، عرضًا تقديميًا حول العمل المشترك وجهود البنك فى مصر، الذى تبلغ أصوله الحالية على مستوى العالم نحو 142 مليار دولار، وله مكاتب فى 18 دولة حول العالم.

وقد ساهم البنك فى تمويل العديد من المشروعات فى مصر مثل خطوط المترو، ومحطة طاقة الرياح بمنطقة رأس غارب، كما تضمن العرض التقديمى عرض خطمة عمل البنك فى مصر على المدى المتوسط للفترة من 2021-2023 والتى تستهدف مساندة الجهود الوطنية لتعزيز كفاءة البنية التحتية ودفع أهداف التنمية المستدامة وتوطين الصناعة.

وذكر تويوكازو فوكوياما، المدير التنفيذى لمكتب جيترو بالقاهرة، أنه بالإضافة إلى مساعدات التنمية الرسمية التى تقدمها اليابان، فإن مشاركة الشركات الخاصة اليابانية بالمنتجات والتكنولوجيا والاستثمارت المباشرة فى المشروعات قد ساهمت فى النمو الاقتصادى والتنمية الاجتماعية فى مصر.

وأكد على دور جيترو فى جذب اهتمام الشركات اليابانية إلى مصر، خصوصا فى الصناعات الاستراتيجية، من خلال دور جيترو كهيئة يابانية للترويج للتجارة والاستثمار.

وأشار إلى مشاركة جيترو مؤخرًا فى دعم التعاون بين الشركات الناشئة فى مصر واليابان.

جاء اللقاء فى إطار حرص وزارة التعاون الدولى، على الارتقاء بمستوى علاقات التعاون الإنمائى مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، وتطويرها بما يلائم أولويات التنموية الوطنية، ويتناسب مع التطورات الجارية فى ظل استضافة مصر لقمة المناخ وسعيها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر ودفع جهود تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن المحفظة الجارية للتعاون بين مصر واليابان بها العديد من المشروعات التى يجرى تنفيذها، مثل المتحف المصرى الكبير، والمدارس اليابانية، ومحطتى كهرباء فى القاهرة والإسكندرية، وتطوير مطار برج العرب، وتطوير مستشفى أبو الريش.

ويتم التباحث فى الفترة الحالية بشأن المشروعات المستقبلية فى مجال الكهرباء والدعم الفنى لقناة السويس والتأمين الصحى الشامل ومترو القاهرة الكبرى. تعزيز الاقتصاد الدائرى من خلال البلاستيك أحادى الاستخدام.