مصر تستعد لـcop27 بمسابقة دولية لتكنولوجيا المناخ (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - تأتى المسابقة ضمن الاستعدادات لقمة المناخ COP27 التى تستضيفها وترأسها مصر فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ "Climatech Run 2022". وتعد هذه المبادرة نموذج للشراكات البناءة بين وزارة التعاون الدولى ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة البيئة، وشركاء التنمية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والبنك الإفريقى للتصدير والاستيراد، وبرنامج الأغذية العالمى، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، ومن القطاع الخاص العالمى وشركات التكنولوجيا، ومسرعات الأعمال، وتستمر حتى 22 سبتمبر المقبل.

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