أكثر من 30 إخطارا بالغلق.. «صحة الشرقية» تكثف الرقابة على حمامات السباحة

جدة - نرمين السيد - كثفت إدارة صحة البيئة بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، نشاطها بالتنسيق مع مراقبى صحة البيئة التابعين لجميع الإدارات الصحية، للمرور الميدانى وحصر جميع حمامات السباحة بنطاق المحافظة، والتأكد من استيفائها شروط ومعايير التشغيل، وقياس نسبة الكلور الحر بمياه الحمامات؛ للتأكد من مطابقتها المعايير فى الحدود المسموح بها.





وأسفر المرور الميدانى، عن رصد أكثر من ٣٠ حماما مخالف للاشتراطات وغير مرخص، وجرى مخاطبة الجهات المعنية بالغلق. جاء ذلك فى إطار خطة مديرية الشئون الصحية بالشرقية للرقابة على شؤون صحة البيئة، وتنفيذا لتعليمات الدكتور خالد فوزى، وكيل المديرية ومدير عام الطب الوقائى، بالمرور الميدانى الموسع على حمامات السباحة بنطاق المحافظة، من أجل العمل على الإصحاح البيئى الصيفى. وبدوره أوضح وكيل المديرية، أن المياه الخاصة بحمامات السباحة هى عُرضة للتلوّث الذى قد يكون مصدره بيئة الحمام، ما يستوجب على إدارة الحمامات، تنفيذ أنشطة لمعالجة المياه وأنشطة الصيانة اليومية، للحفاظ على الظروف الصحية المناسبة فى بركة السباحة والتيارات المائية والمرافق التابعة لها، ومن هنا يأتى الدور الرقابى لإدارة صحة البيئة فى تعقّب مؤشرات جودة المياه الفيزيائية والكيميائية مثل عكارة المياه وبقايا مواد التطهير، واتباع القواعد والقوانين التى تحظر استخدام الحمامات فى حالات التلوث، وإبلاغ الجهات المعنية بالغلق فى حالة مخالفة القرارات الوزارية.

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