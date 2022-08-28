«القاهرة» تدعو الشركات والأفراد للمشاركة فى المشروعات الخضراء

وأكد خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن التسجيل للمبادرة يتم من خلال الرابط http://www.sgg.eg فى الفترة من 21 أغسطس الجارى وحتى 7 سبتمبر المقبل.
وأوضح محافظ القاهرة على تكاتف جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة للعمل من أجل إنجاح المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والمشاركة بمشروعات جادة تنافس فى جذب استثمارات جديدة للمحافظة، وتعمـل علـى ظهور العاصمة بالشكل اللائق.
وشدد على أن المبادرة تأتى ضمن جهود الدولة الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة من أجل تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين جودة الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الإستراتـيـجـية الوطنية لتغير المناخ 2050.
وأضاف محافظ القاهرة أن المحافظة ستشارك فى هذه المبادرة الرائدة بمشروعات خضراء وذكية تراعى تعظيم الاستفادة من موارد الدولة واستخدام تكنولوجيا المعلومات لدعم خطة الدولة للتحول الرقمى وتمكين المرأة المصرية فى مجال مواجهة تحديات التغير المناخى، حيث تستهدف المحافظة من المشاركة جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق وتنفيذ تلك المشروعات على أرض القاهرة.
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