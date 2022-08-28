«الصحة» تنفى وجود تعارض بين لقاحى كورونا والإنفلونزا الموسمية

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث -فى منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"- إن الوزارة توصى المواطنين بتلقى كلا اللقاحين.
ونوه بأن لقاح الإنفلونزا يقلل بنسبة كبيرة شدة الإصابة، ومعدلات الوفاة.
وأضاف أن اجتماع كل من فيروس كورونا وفيروس الإنفلونزا الموسمية يعرض المصاب لمخاطر عدة، ولقاح الإنفلونزا آمن تماما لكل من هم فوق 6 أشهر.
وأشار إلى أن لقاح الإنفلونزا متوفر فى المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفى بعض الصيدليات.
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