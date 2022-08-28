عاجل- رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة بعد مشاركته فى قمة «تيكاد 8»

جدة - نرمين السيد - عاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى القاهرة، ظهر اليوم، بعد ترؤسه وفد مصر فى اجتماعات القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولى للتنمية الإفريقية "تيكاد 8"، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والتى عقدت بالعاصمة التونسية.





كان رئيس مجلس الوزراء قد ألقى كلمة، خلال الجلسة العامة الأولى بالقمة، حول الموضوعات الاقتصادية، بحضور الرئيس قيس سعيد، رئيس جمهورية تونس، وعدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية. كما شهدت مشاركة الدكتور مصطفى مدبولى العديد من اللقاءات التى عقدها على هامش القمة، وفى مقدمتها اجتماعه مع رئيس الوزراء اليابانى، عبر تقنية "فيديو كونفرانس". كما التقى مدبولى مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP، إضافة إلى لقائه بوفد القيادات التنفيذية لشركة "تويوتا تسوشو" اليابانية.

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