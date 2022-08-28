وزير القوى العاملة يلتقي الاتحاد العام للمصريين بالخارج

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 28 أغسطس 2022 01:26 مساءً - "شحاتة": القيادة السياسية توجه برعاية وحماية العمالة المصرية بالخارج

التقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة، اليوم الأحد، بمكتبه بديوان عام الوزارة، وفد من الاتحاد العام للمصريين في الخارج برئاسة المهندس اسماعيل أحمد، لمناقشة إمكانية التعاون بين الاتحاد والوزارة في حل مشكلات العمالة المصرية بالخارج.

وفي بداية اللقاء استمع الوزير إلى قيادات الاتحاد، والذين أكدوا على وضع كافة إمكانياتهم للتعاون مع الوزارة لخدمة المصريين بالخارج، والتواصل مع مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة خاصة في الدول ذات الكثافة العمالية المصرية مثل دول الخليج والتي تضم أكثر من 70٪ من العاملين المصريين.

وقال الوزير أن توجيهات القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد على رعاية وخدمة العمال المصريين بالخارج، وحل كافة مشكلاتهم، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، مشيرا إلى أنه وجه مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة في السفارات المصرية بتقديم الرعاية الكاملة للمصريين وحل كافة المشكلات التي تواجههم.

وأشار "شحاته" إلى أن تدريب العمالة المسافرة هو اختصاص أصيل لوزارة القوى العاملة، منوهاً إلى يجرى حاليًا العمل على تطوير منظومة التدريب لتواكب مايحتاجه سوق العمل بالداخل والخارج.

ومن جانبه أشاد ممثلي الاتحاد بدور مكاتب التمثيل العمالي في خدمة العمالة المصرية، مقترحين أن يكون هناك آليه لتوعية العمال قبل السفر بالقوانين الخاصة بالدول والثقافة المجتمعية فضلا عن ارشادهم بالمحظورات الواجب تجنبها في كل دولة وفقا للقوانين السائدة بها.

حضر اللقاء، المستشار علاء الدين عبد الحميد الأمين العام، محمد إبراهيم رئيس الاتحاد في المملكة العربية السعودية، النائب أبو النجا محمود عضو مجلس الشيوخ، صفوت على البدري رئيس الاتحاد باستراليا، عصام عطوة عضو الهيئة التأسيسة بأمريكا، عادل محمد نائب رئيس الاتحاد بالسعودية.

ومن جانب الوزارة : ايهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير ، امال عبد الموجود رئيس الادارة المركزية للعلاقات الخارجية ، ياسر غازي مدير الادارة العامة للتمثيل بالخارج.

يذكر أن الإتحـاد يتبع الجمعيـة المركزيـة المقيدة تحت رقم 132 بتاريخ 27يناير 1985بوزارة التضامن الاجتماعى، تضم المصريين المقيمين فـى الخـارج والعائـدين مـنهم ويهدف الى العمل علـى رعـايتهم وتوثيـق روابطهـم بـالوطن الأم، وتكـون الجمعيـة ذات أغراض قومية وإقتصادية وإجتماعية وثقافيـة وعلميـة.