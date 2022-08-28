محافظ الجيزة: توقيع الكشف الطبى على 4049 مواطنا بالواحات البحرية 

جدة - نرمين السيد - تابع أحمد راشد محافظ الجيزة، انتظام العمل فى خطة القوافل الطبية والتى تنفذها محافظة الجيزة من خلال التعاون مع مستشفيات الأزهر الشريف وتستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.





وأكد راشد، أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الدولة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية.

وفى ذلك الإطار، تابع محافظ الجيزة القوافل العلاجية التى تم تنظيمها على مدار ثلاثة أيام بمركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى وذلك فى إطار خطه الدولة لدعم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ أن القوافل تم تنظيمها على مدار ثلاثه أيام بالواحات البحرية ووقعت الكشف الطبى على 4049 مواطنا بالإضافة إلى إجراء 328 عملية جراحية لحالات مرضية استدعت ذلك.

وأطلع محافظ الجيزة على تقرير مفصل عن فعاليات القافلة والتى شملت توقيع الكشف الطبى فى 21 تخصص وهم "المخ والأعصاب، العظام، الباطنة، الصدر، الأنف والأذن والحنجرة، الأطفال، والتخدير، والجراحة، والجلدية،والأسنان، والمسالك البولية، وجراحة الأطفال، أمراض النساء والتحاليل والمعامل" بالإضافة إلى صرف الأدوية بالمجان لعدد من الحالات التى بحاجة لذلك.

وأكد حرص المحافظة فى استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع القرى والوحدات المحلية مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

وثمن محافظ الجيزة الدور الحيوى الذى لعبته القوافل فى تقديم خدماتها العلاجية للمواطنين موجها الشكر للأطقم الطبية المشاركة وللتعاون المثمر مع الأزهر الشريف للارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.