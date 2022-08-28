ضبط حالتى غش إلكترونى فى امتحان الديناميكا للثانوية العامة «دور ثان»

جدة - نرمين السيد - أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، المقيدون بالشعبة العلمية (الرياضيات)، اليوم الأحد، امتحان الدور الثانى للعام الدراسى 2021/2022، فى مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، بإجمالى ألفين و817 طالبا وطالبة.





كما أدى 9 طلاب من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بشعبة العلوم اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء والجيولوجيا)، وطالبان بشعبة الرياضيات الامتحان فى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات).

في حين أدى طالب واحد من المكفوفين امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية (ورقة أولى) فترة أولى، ومادة اللغة الأجنبية الثانية (ورقة ثانية) فترة ثانية.

وبحسب بيان صحفى، تواصل خالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى، ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى، قبل بدء الامتحان، مع جميع مديرى المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلى وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وقال نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل، بدءا من طباعة الأسئلة، ومرورا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم الثامن بشكل جيد ومنضبط، ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث اطمأنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما تابع فريق العمل بالغرفة سير الامتحان بجميع المحافظات.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكترونى حالتي غش باستخدام جهازى هاتف محمول، وتم التحفظ عليهما، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبين.

ويؤدى، طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (العلوم)، غدا الاثنين، امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، بإجمالى 7 آلاف و697 طالبا وطالبة.

كما يؤدى طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) بإجمالى عدد 5 آلاف و313 طالبا وطالبة، ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية مادة علم النفس والاجتماع بإجمالى 4 آلاف و350 طالبا وطالبة، بينما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا شعبة العلوم مادة مقاييس المفاهيم (الأحياء)، وشعبة الرياضيات مادة مقاييس المفاهيم (الرياضة البحتة)، ويؤدى طلاب المكفوفين امتحان مادة التاريخ (ورقة أولى).