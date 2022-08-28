وزير القوى العاملة: القيادة السياسية وجهت برعاية العمال المصريين بالخارج

جدة - نرمين السيد - أكد حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، أن القيادة السياسية وجهت برعاية وخدمة العمال المصريين بالخارج، وحل كل مشكلاتهم، بالتعاون مع كل الجهات المعنية، مشيرا إلى أنه وجه مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة فى السفارات المصرية بتقديم الرعاية الكاملة للمصريين وحل كل المشكلات التى تواجههم.





جاء ذلك خلال استقباله اليوم، الأحد، وفد من الاتحاد العام للمصريين فى الخارج برئاسة المهندس إسماعيل أحمد، لمناقشة إمكانية التعاون بين الاتحاد والوزارة فى حل مشكلات العمالة المصرية بالخارج.

وفى بداية اللقاء استمع الوزير إلى قيادات الاتحاد، والذين أكدوا وضع كل إمكانياتهم للتعاون مع الوزارة لخدمة المصريين بالخارج، والتواصل مع مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة، خصوصا فى الدول ذات الكثافة العمالية المصرية مثل دول الخليج والتى تضم أكثر من 70% من العاملين المصريين.

وأشار شحاتة إلى أن تدريب العمالة المسافرة هو اختصاص أصيل لوزارة القوى العاملة، منوهاً إلى يجرى حاليًا العمل على تطوير منظومة التدريب لتواكب مايحتاجه سوق العمل بالداخل والخارج.

ومن جانبه، أشاد ممثلو الاتحاد بدور مكاتب التمثيل العمالى فى خدمة العمالة المصرية، مقترحين أن يكون هناك آلية لتوعية العمال قبل السفر بالقوانين الخاصة بالدول والثقافة المجتمعية فضلا عن إرشادهم بالمحظورات الواجب تجنبها فى كل دولة وفقا للقوانين السائدة بها.

حضر اللقاء، المستشار علاء الدين عبد الحميد الأمين العام، محمد إبراهيم رئيس الاتحاد فى المملكة العربية السعودية، النائب أبو النجا محمود، عضو مجلس الشيوخ، صفوت على البدرى، رئيس الاتحاد بأستراليا، عصام عطوة، عضو الهيئة التأسيسة بأمريكا، عادل محمد، نائب رئيس الاتحاد بالسعودية.

ومن جانب الوزارة: إيهاب عبد العاطى، المستشار القانونى للوزير، آمال عبد الموجود، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، ياسر غازى، مدير الإدارة العامة للتمثيل بالخارج.

يذكر أن الاتحاد يتبع الجمعية المركزية المقيدة تحت رقم 132 بتاريخ 27 يناير 1985 بوزارة التضامن الاجتماعى، تضم المصريين المقيمين فى الخارج والعائدين منهم ويهدف إلى العمل على رعايتهم وتوثيق روابطهم بالوطن الأم، وتكون الجمعية ذات أغراض قومية واقتصادية واجتماعية وثقافية وعلمية.