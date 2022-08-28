الأوقاف: انطلاق الأسبوع الثقافى السادس بـ10 محافظات

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار الدور التثقيفى الذى تقوم به الوزارة؛ بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.
وأقيمت الفعاليات فى مديريات أوقاف: "القاهرة، بورسعيد، كفر الشيخ، الدقهلية، مطروح، الفيوم، الإسماعيلية، الأقصر، سوهاج، الإسكندرية".
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