الأوقاف: انطلاق الأسبوع الثقافى السادس بـ10 محافظات

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار الدور التثقيفى الذى تقوم به الوزارة؛ بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

وأقيمت الفعاليات فى مديريات أوقاف: "القاهرة، بورسعيد، كفر الشيخ، الدقهلية، مطروح، الفيوم، الإسماعيلية، الأقصر، سوهاج، الإسكندرية".