وزير الخارجية يتوجه إلى الجابون للمشاركة فى أسبوع المناخ بإفريقيا

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أنه من المقرر مشاركة الرئيس المعين لمؤتمر COP27، فى فعاليات أسبوع المناخ لإفريقيا الذى تستضيفه دولة الجابون الشقيقة، فضلا عن الالتقاء بعدد من كبار المسئولين الجابونيين لتناول سبل تعزيز التعاون الثنائى والتنسيق بين مصر والجابون فى شتى المجالات، بجانب تبادل الرؤى ووجهات النظر حول مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك المطروحة على الساحتين القارية والدولية.

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