إزالة 671 حالة تعد على أملاك الدولة بالمنيا

جدة - نرمين السيد - تابع أسامة القاضى، محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية فى تنفيذ الموجة 20 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية الأمن وكل أجهزة الدولة وتنفيذاً لتعليمات رئيس الوزراء بإزالة التعديات.





وقال المحافظ إن إجمالى ما تم تنفيذه من قرارات لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بلغ 671 حالة، منذ بدء أعمال المرحلة الأولى من الموجة 20 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والتى تستمر فى الفترة من 13 أغسطس وحتى 1 سبتمبر المقبل، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية.

وفى هذا السياق، استعرض المحافظ جهود الوحدات المحلية فى تنفيذ قرارات الإزالة، مشيراً إلى أنه تم إزالة 652 حالة تعد بالبناء على أراضى أملاك الدولة بمساحة 42337 متر مربع، و19 حالة تعد على أرض زراعية بمساحة 2 قيراط و20 سهم، مؤكداً استمرار الوحدات المحلية بجميع المراكز فى تنفيذ الحملات اليومية لإزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لكل أشكالها.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية وممثلى جهات الولاية بضرورة مواصلة تنفيذ كل حالات الإزالة حتى سطح الأرض والإزالات الفورية فى المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع الأخذ فى الاعتبار الحفاظ على ما تم استرداده من أراضى أملاك الدولة ووضع لافتات موضح عليها الأراضى أملاك الدولة وأنه لا يجوز التعدى عليها.