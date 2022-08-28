انت الان تتابع خبر للمرة الثانية.. مد فترة تسجيل رقم المحول على البطاقات التموينية حتى 30 سبتمبر القادم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدر الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرار جديد خلال الدقائق الماضية بشأن تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية.

وأعلن المصلحي عن مد فترة تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية حتي نهاية سبتمبر القادم، والتي من المقرر أن تنهي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 30 أغسطس الجاري 2022.

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الهدف من مد فترة التسجيل للتيسير على المواطنين، وإعطائهم فرصة لتمكينهم من تسجيل رقم التليفون المحمول مشيراً أن أصحاب البطاقات التموينية الذين يحق لهم تسجيل رقم المحمول هم من تلقى رسالة ببون صرف الخبز المدعم، تفيد بضرورة القيام بهذه الخطوة.

تعتبر هذه المرة الثاني الذي يتم فيها فترة التسجيل حيث كان من المقرر أن تنتهي مع نهاية شهر يوليو الماضي ثم تم مدها حتي 30 أغسطس الجاري ثم أصدر قرار صباح اليوم بمدها حتي 30 ستبمبر القادم.