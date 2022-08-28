المركز الثقافى الكورى يفتتح أكاديمية تعليم الكى بوب 2022

جدة - نرمين السيد - وتستمر فاعليات الأكاديمية حتى 18 سبتمبر المقبل، وتستهدف دعم إقامة أنشطة ذاتية فى مجتمع "الكى بوب" فى مصر بما يتماشى مع التوجهات الثقافية والفنية والأوضاع المتصلة بفيروس كوفيد-19.

وجرت العادة فى أكاديمية تعليم "الكى بوب" أن يتم دعوة المدربين من كوريا للإشراف على التدريبات ولكن نظرا لتداعيات فيروس كوفيد-19، تم دعوة الفائزين فى مهرجان "الكى بوب" الذى نظمه المركز الثقافى الكورى فى مايو الماضى ليكونوا أنفسهم هم المدربين، مما سيتيح للمدربين مشاركة شغفهم ونقل خبراتهم إلى المشاركين فى فصول الكي بوب بالإضافة إلى تعزيز التواصل بين محبى "الكى بوب" فى مصر.

ومن المقرر أن يقوم المدربون، وعددهم 12 مدربا، بتعليم المشاركين مجموعة من أغانى "الكى بوب" المتنوعة لفرق مشهورة مثل "استراى كيدز" و"بى تى إس"، وتم اختيار 60 طالباً من بين 320 من المتقدمين للمشاركة فى فصول الأكاديمية.

ومن جانبه، أعرب أوه سونج هو، مدير المركز الثقافى الكورى بمصر، عن سعادته بتنظيم الفعالية، مشيراً إلى أنها من المنتظر أن تسهم فى تعزيز مجتمع محبى "الكى بوب".

ونوه مدير المركز إلى أنه يخطط لدعوة العديد من الخبراء فى كل المجالات الثقافية بهدف تعميق وتقوية التبادل الثقافى والتفاهم المشترك بين مصر وكوريا الجنوبية.