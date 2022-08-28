رفع 1920 طن مخلفات بـ14 مركزاً ومدينة فى كفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - أعلن جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية، إضافة لتطهير الترع بعدد من مدن وقرى المحافظة.





وقال المحافظ -فى بيان اليوم الأحد، إن جملة المخلفات التى تم رفعها، 1920 طنا بـ14 مركزاً ومدينة، منهم بـ"كفر الشيخ 256 طنا، وببرج البرلس51 طنا، وبسيدى سالم 156طنا، وبسيدى غازى 44 طنا، وببلطيم 118 طنا، وبالرياض 112 طنا، وبالحامول 162 طنا، وبمصيف بلطيم 40 طنا، وبقلين 121 طنا، وببيلا 176 طنا، وبدسوق 244 طنا، وبفوه 201 طن، وبمطوبس 161 طنا، وبمسير 27 طنا"، و50 طنا تم رفعها من خلال إدارة النظافة بالمحافظة، بإجمالى 1920طن مخلفات، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم. ووجه المحافظ الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفى النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالى، واجراء عمليات الصيانة لأعمدة الانارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التى وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.

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