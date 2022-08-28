التموين: مد السماح بتسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين

جدة - نرمين السيد - وأشار وزير التموين، إلى أن التوجيه يأتى تسهيلا على المواطنين أصحاب البطاقات التموينية، كما نص القرار فى المادة الثانية على استمرار فتح موقعى (دعم مصر – مصر الرقمية) لتسجيل رقم الهاتف المحمول على بطاقة الدعم.
وأكد أحمد كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمى للوزارة، أن تسجيل رقم الهاتف المحمول على بطاقة الدعم يأتى استكمالا لقواعد بيانات بطاقة الدعم، مشيرا إلى أن رقم الهاتف المحمول يساهم فى سرعة التواصل مع المواطن عبر الاتصال به أو عبر إرسال رسائل قصيرة له على الهاتف المحمول.
وأوضح المتحدث الرسمى للوزارة، أن مراكز الخدمة ومكاتب التموين مفتوحة أيضا، بالإضافة إلى موقعى (دعم مصر – مصر الرقمية) أمام المواطنين لتسجيل رقم الهاتف المحمول على بطاقة الدعم، مشيرا إلى أن القرارات والتوجيهات الوزارية السابقة سهلت الأمر على المواطنين وكبار السن منها الاكتفاء برقم البطاقة التموينية والرقم القومى ورقم هاتف مسجل باسم رب الأسرة، وتم استثناء أسر السجناء وكبار السن الغير قادرين على الحركة وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم على أن يتقدم أحد ذويهم لمكتب التموين التابع له ما يثبت صحة ذلك.
وأضاف أن وزير التموين والتجارة الداخلية، كان قد أصدر توجيها وزاريا لقبول طلبات تظلمات البطاقة التموينية لمن جاءت لهم رسالة على بون الصرف (مرتبات حكومية مرتفعة – امتلاك سيارة حديثة 2018 فأكثر) بالمكاتب والإدارات التموينية ومراكز خدمة المواطنين وإرسالها لديوان عام الوزارة عن طريق مديرى المديرية أسبوعيا.
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