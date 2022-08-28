التموين: مد السماح بتسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين

جدة - نرمين السيد - وأشار وزير التموين، إلى أن ‏التوجيه يأتى تسهيلا على المواطنين أصحاب البطاقات ‏التموينية، كما نص القرار فى المادة الثانية على استمرار ‏فتح موقعى (دعم مصر – مصر الرقمية) لتسجيل رقم ‏الهاتف المحمول على بطاقة الدعم.‏

وأكد أحمد كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمى للوزارة، أن تسجيل رقم الهاتف المحمول على بطاقة الدعم يأتى استكمالا لقواعد ‏بيانات بطاقة الدعم، مشيرا إلى أن رقم الهاتف المحمول يساهم فى ‏سرعة التواصل مع المواطن عبر الاتصال به أو عبر إرسال رسائل ‏قصيرة له على الهاتف المحمول.

وأوضح المتحدث الرسمى للوزارة، أن مراكز الخدمة ومكاتب التموين مفتوحة أيضا، بالإضافة إلى موقعى (دعم مصر – مصر الرقمية) أمام المواطنين لتسجيل رقم الهاتف ‏المحمول على بطاقة الدعم، مشيرا إلى أن القرارات والتوجيهات ‏الوزارية السابقة سهلت الأمر على المواطنين وكبار السن منها الاكتفاء ‏برقم البطاقة التموينية والرقم القومى ورقم هاتف مسجل باسم رب ‏الأسرة، وتم استثناء أسر السجناء وكبار السن الغير قادرين على الحركة ‏وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم على أن ‏يتقدم أحد ذويهم لمكتب التموين التابع له ما يثبت صحة ذلك.

وأضاف أن وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، كان قد أصدر توجيها وزاريا لقبول طلبات تظلمات البطاقة ‏التموينية لمن جاءت لهم رسالة على بون الصرف (مرتبات حكومية ‏مرتفعة – امتلاك سيارة حديثة 2018 فأكثر) بالمكاتب والإدارات ‏التموينية ومراكز خدمة المواطنين وإرسالها لديوان عام الوزارة عن ‏طريق مديرى المديرية أسبوعيا.