الجريدة الرسمية تنشر قرار تعيين رئيس جديد للبورصة

جدة - نرمين السيد - وجاء فى الجريدة الرسمية أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وتعديلاته، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المرصية وشؤونها المالية وتعديلاته، وعلى ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما تضمنت المادة الثانية من القرار تعيين هبة الله عمر عبد الرحمن الصيرفى نائبا لرئيس مجلس إدارة البورصة لمدة عام.
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