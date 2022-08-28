5 ملايين جنيه لتأهيل 6 معامل بجامعة دمنهور للاعتماد الدولى

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من الدكتور هشام فاروق، مساعد الوزير للتحول الرقمى، والمدير التنفيذى لوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى، حول تقديم وحدة تطوير المشروعات الدعم والتمويل المالى لـ6 معامل بجامعة دمنهور بمبلغ يزيد على 5 ملايين جنيه.





وأوضح الدكتور هشام فاروق أن المعامل التى حصلت على التمويل بالجامعة، هى معامل (تحليل متبقيات المبيدات وسمياتها بكلية الزراعة، سلامة الغذاء والتغذية بكلية الطب البيطرى، تحليل الأدوية والمُستحضرات الصيدلية بكلية الصيدلة، المعمل المركزى لتكنولوجيا المياه والبيئة بكلية العلوم، ومعمل الكشف عن النباتات المهندسة وراثيًا LP11-049-DAMIN، ومعمل الكشف عن جودة وسلامة الصحة النباتية للحاصلات الزراعية LP11-056-DAMIN بكلية الزراعة).

وأشار إلى أنه تم دعم مشروع تأهيل معملى (الكشف عن النباتات المهندسة وراثيًا LP11-049-DAMI، والكشف عن جودة وسلامة الصحة النباتية للحاصلات الزراعية LP11-056-DAMIN) بكلية الزراعة جامعة دمنهور للاعتماد الدولى بمبلغ 2,400,000 جنيه.

ومن جانبه، أفاد الدكتور عبدالحميد السيد عبدالحميد، نائب رئيس جامعة دمنهور لشؤون الدراسات العليا والبحوث، بأن هذه المعامل تقدمت للمجلس الوطنى للاعتماد EGAC، لفحص ومراجعة المستندات تمهيدًا للحصول على الاعتماد الدولى فى الاختبارات المتقدمة بها.

وأكد الدكتور الصاوى الصاوى أحمد، خبير الجودة والاستشارى بالوحدة، أهمية اعتماد هذه المعامل بما ينعكس على قدرتها على فحص الصادرات والواردات من الخضر والفاكهة، بما يضمن جودة وسلامة وصحة الحاصلات الزراعية المستوردة والمصدرة، والذى يُسهم فى زيادة الصادرات المصرية طبقًا للمواصفات العالمية المطلوبة، وضمان سلامة الأغذية المستوردة.

جدير بالذكر أن مشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولى يتم من خلال متابعة فريق من خبراء المعامل بوحدة المشروعات برئاسة الدكتور أسامة صقر، القائم بأعمال مدير مشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولى، والدكتور فرحات سعد مغنم، والدكتور محمود وفيق، الاستشاريين بمشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولى.