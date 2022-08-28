انت الان تتابع خبر عاجل – تسريب امتحان الديناميكا لـ” الدور الثاني للثانوية العامة” على تليجرام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - فوجئ طلاب الثانوية العامة منذ قليل، بتداول امتحان الديناميكا علي جروبات الغش الإلكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتليجرام بعد مرور أقل من ساعة على بدء الامتحان.

ونشرت أسئلة امتحان الديناميكا لطلاب الثانوية العامة داخل محافظة القاهرة وعدد أخر من محافظات الجمهورية، حيث ظهرت ورقة الأسئلة المتداولة بكود الامتحان وأيضا العام الدراسي 2021،2022، الدور الثاني.

من جانبها أعلنت غرفة العمليات المركزية لوزارة التربية والتعليم الفني منذ قليل أنه يجري حالياً التحقق من الأسئلة والإجابات المتداولة، وذلك بعد نجاح فريق مكافحة الغش بغرفة عمليات فريق مكافحة الغش الالكتروني بتتبع الصور المتداولة لتحديد مكان وهوية مصورها وسف يتم الكشف عن المتسبب في تسريب الامتحان خلال الساعات القليلة القادمة.