انت الان تتابع خبر عاجل – هيئة الأرصاد عن طقس اليوم الأحد : الرطوبة مش هتكون عالية النهادرة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تكون أشعة الشمس اليوم الأحد الموافق 28 أغسطس 2022، أقل حدة على مناطق شمال القاهرة وذلك بسبب تجمع عدد من السحب المتفرقة والمتكونة بفعل ارتفاع نسب الرطوبة خلال ساعات النهار.

وأوضحت هيئة الأرصاد أنه سوف يكون هناك نشاط لرياح أحيانا على بعض مناطق جمهورية مصر العربية مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة خلال ساعات الليل، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، حار رطب على باقى الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 28 أغسطس 2022:

1- القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة.

2- الإسكندرية العظمى 33 درجة والصغرى 25 درجة

3- مطروح العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة.

4- سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة.

5- قنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.

6- أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.