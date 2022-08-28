انت الان تتابع خبر عاجل – علي المصيلحي يعلن قرار الفرصة الأخيرة بخصوص البطاقات التموينية: يا تلحق يا ملتحقش والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الثلاثاء القادم الموافق 30 أغسطس 2022، هو اليوم الأخير لعملية تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية عبر موقع دعم مصر، وذلك بعد مدها من نهاية شهر يوليو الماضي إلي نهاية الشهر الجاري.

وأوضح المصيلحي، أن أصحاب البطاقات التموينية الذين يحق لهم تسجيل رقم المحمول هم من تلقى رسالة ببون صرف الخبز المدعم، تفيد بضرورة القيام بهذه الخطوة.

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أننا لم نقم بإصدار أي عقوبات على كل أصحاب البطاقات التموينية الذين لم يقوموا باستكمال بياناتهم ولن يتم إيقاف البطاقة التموينية عن صرف الخبز أو صرف السلع التموينية المستحقة، كما يشاع على مواقع التواصل الاجتماعي