انت الان تتابع خبر عاجل – وزارة الكهرباء تقطع الشك باليقين حول تخفيف الأحمال في عدد من المناطق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حسم المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حقيقة ما يجري تداوله على صفحات السوشيال ميديا وموقع التواصل الاجتماعي حول قيام الوزارة بعملية تخفيف الأحمال خلال الفترة الراهنة في عدد كبير من محافظات جمهورية مصر العربية

وأكد عسران في تصريحات صحفية له خلال الساعات الماضية، هذا المنشورات كاذبة وليس لها أي أساس على أرض الواقع، موضحاً أن الشبكة القومية للكهرباء لم تقوم بعملية تخفيف الأحمال في أي مناطق الجمهورية منذ عام 2015 بالإضافة إلي أنها لن تلجأ لذلك.

وأوضح نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن شبكة الكهرباء القومية يكنها تلبية كافة احتياجات الشعب المصري بالكامل علاوة على وجود احتياطي يزيد عن هذه اﻻحتياجات المطلوبة بشكل مستمر كل يوم.