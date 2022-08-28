انت الان تتابع خبر عاجل – وزير الاتصالات يعلن عن تقرير هام لأصحاب المعاشات : زيادة الفلوس أكثر من 7 مليار جنيه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدرت وزارة الاتصالات تكنولوجيا المعلومات، برئاسة الدكتور عمرو طلعت، تقرير خلال الساعات المنصرمة يخص أصحاب المعاشات في شتي محافظات جمهورية مصر العربية.

وأوضح تقرير وزارة الاتصالات، أن هناك ارتفاع حدث في عدد أصحاب المعاشات الذين تم الصرف لهم خلال الفترة من أبريل- يونيو 2021 وأبريل- يونيو 2022 ، حيث بلغت ما تم صرفه في أبريل- يونيو في العام الماضي3.31 مليون قائم بالصرف ومستفيد مقابل 5.31 مليون مستفيد في أبريل- يونيو 2022.

في المقابل كشفت التقرير عن حدوث زيادة في عدد مكاتب هيئة البريد القومي المنتشرة في كافة المناطق في تلك الفترة، حيث عددها في بنهاية يونيو الماضي 4285 مكتب، بينما كان في شهر أبريل- يونيو 2021 ما يقارب 4060 بمعدل يقدر بـ 5.54%.

وأشار التقرير إلي زيادة قيمة المعاشات المنصرفة خلال نفس المدة حيث بلغت نحو 10.39 مليار جنيه بنهاية الفترة “أبريل- يونيو 2022″، مقارنة بنحو 2.87 مليار جنيه بنهاية الفترة “أبريل- يونيو 2021”